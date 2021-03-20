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Макканн готов заменить Малкина во втором звене «Питтсбурга»

03:40
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Нападающий «Питтсбурга» Джарет Макканн признался, что постарается проявить себя, когда заменит россиянина Евгения Малкина в центре второго звена. Хоккеист пропустил последние шесть матчей из-за травмы верхней части тела.

«Скажу вам честно, я не собираюсь слишком много об этом думать, я просто выйду и покажу свою игру. В этом году я много играл на краю, но если ты играл в центре, то можешь играть везде. Я готов сделать шаг вперед. Я ждал возможности и с нетерпением жду шанса проявить себя», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Макканна.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-vybyl-na-neskolko-nedel/c-322695130

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