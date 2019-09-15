Макэвой подпишет трехлетний контракт с «Бостоном»

«Бостон» договорился о продлении контракта с защитником Чарли Макэвоем. 22-летний игрок обороны подпишет контракт на 3 года, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Макэвой в среднем будет зарабатывать 4,9 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне американец провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (7+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 12 встречах.

Charlie McAvoy has agreed to terms with BOS. Three-year deal, $ 4.9M AAV. Very similar to Zach Werenski's three-year, $ 5M AAV deal with CBJ. McAvoy could make up the $ 300K difference because his Year 3 salary, and Qualifying Offer base, is $ 7.3M, $ 300K more than Werenski's. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 15, 2019

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