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Макэвой подпишет трехлетний контракт с «Бостоном»

17:18
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«Бостон» договорился о продлении контракта с защитником Чарли Макэвоем. 22-летний игрок обороны подпишет контракт на 3 года, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Макэвой в среднем будет зарабатывать 4,9 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне американец провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (7+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 12 встречах.

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