Макдональд покинет "Филадельфию"

"Филадельфия" поместила защитника Эндрю Макдональда на драфт отказов с целью расторгнуть контракт.

– Он хороший парень, который показывал эффективную для нашей команды игру, но мы находимся в узких рамках. Поэтому сегодня мы приняли непростое решение перераспределить часть наших средств, чтобы максимально увеличить наш шанс на приобретение отдельных игроков в течение следующих нескольких недель, – цитирует официальный сайт НХЛ генерального менеджера клуба Чака Флетчера.

В завершившемся сезоне 32-летний хоккеист набрал 9 (0+9) очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.