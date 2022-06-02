Макдона провел мощный силовой прием на Панарине

Макдона провел силовой прием на Панарине в начале первого матча «Рейнджерс» с «Тампой»

В Нью-Йорке стартовал первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Тампой-Бэй».

В начале первого периода защитник «Лайтнинг» Райан Макдона исполнил мощный силовой прием на российском нападающем Артемии Панарине. 30-летний россиянин оказался на льду, но затем смог вернуться в игру.

Напомним, ранее Макдона выступал за «Рейнджерс». С 2010 по 2018 год он выступал за команду.