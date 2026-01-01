Макдэвида признали первой звездой декабря в НХЛ, Маккиннон и Селебрини — в тройке

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

28-летний канадец в декабре набрал 34 (13+21) очка в 15 матчах. Это наибольшее число очков, набранных за один месяц, со времен Марио Лемье, который набрал 34 очка в декабре 1995 года.

Второй звездой месяца признали форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. На его счету 26 (14+12) очков в декабре. Третьей звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини — 25 (8+17) очков.