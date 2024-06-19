Макдэвид забросил вторую шайбу в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

27-летний канадец забил гол на 26-й минуте, бросив с острого угла, и сделал счет 3:0. Теперь на счету Макдэвида 9 (2+7) очков в финальной серии плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.