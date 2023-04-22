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Сегодня, 06:42

Макдэвид забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

25-летний канадец оформил дубль, забросив в большинстве на 28-й и 30-й минутах встречи. Для форварда это первые голы в текущем розыгрыше плей-офф — во второй игре он отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате НХЛ на счету Макдэвида 153 (64+89) очка в 82 матчах.

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Колорадо - Сиэтл
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