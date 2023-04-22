Макдэвид забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

25-летний канадец оформил дубль, забросив в большинстве на 28-й и 30-й минутах встречи. Для форварда это первые голы в текущем розыгрыше плей-офф — во второй игре он отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате НХЛ на счету Макдэвида 153 (64+89) очка в 82 матчах.