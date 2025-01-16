Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по результативности
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». Канадец достиг отметки в 1043 очка за карьеру в «Ойлерз».
28-летний канадец, выступающий за «Эдмонтон» с 2015 года, вышел на 2-е место в истории клуба по результативности. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, который набрал 1669 очков в матчах за «Ойлерз».
В этом сезоне у Макдэвида 61 (18+43) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.
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|Столичный дивизион
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|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
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|42
|23
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|4
|Бостон
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|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
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21.01
|16.01
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|16.01
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
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