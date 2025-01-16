Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по результативности

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». Канадец достиг отметки в 1043 очка за карьеру в «Ойлерз».

28-летний канадец, выступающий за «Эдмонтон» с 2015 года, вышел на 2-е место в истории клуба по результативности. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, который набрал 1669 очков в матчах за «Ойлерз».

В этом сезоне у Макдэвида 61 (18+43) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.