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Макдэвид вышел на первое место среди бомбардиров Кубка Стэнли-2025

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа» (6:1).

Теперь на счету 28-летнего канадца 22 (5+17) набранных очка в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он вышел на первое место в списке бомбардиров, опередив партнера по команде Леона Драйзайтля, у которого 21 (6+15) очко.

Вторую строчку в списке лучших бомбардиров розыгрыша плей-офф вместе с Драйзайтлем делит форвард «Далласа» Микко Рантанен, который набрал 21 (9+12) очко и является лучшим снайпером.

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Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Кубок Стэнли
НХЛ
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