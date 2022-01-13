Макдэвид вышел из COVID-протокола и готов играть

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел из COVID-протокола, информирует НХЛ. Он сдал отрицательный тест и уже провел одну тренировку с командой.

«Если говорить о ковиде, то хуже всего я себя чувствовал в день матча с «Торонто». Но у меня лишь болел и немного был заложен нос. Ничего особенного. Сейчас я ощущаю себя хорошо», — отметил Макдэвид.

25-летний канадец в этом сезоне провел 333 матча, в которых набрал 53 (19+34) очка. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.