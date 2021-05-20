Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи». Этот приз вручается игроку, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ.

В сезоне-2020/21 у Макдэвида 105 (33+72) очков в 56 матчах. У ближайшео преследователя на 21 очко меньше — Леон Драйзайтль (84: 31+53).

Напомним, ранее Макдэвид выигрывал «Арт Росс Трофи» в сезонах 2016/17 и 2017/18.