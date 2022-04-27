Макдэвид все еще претендует на рекорд Кучерова. Чтобы его побить, нужно набрать шесть очков в двух матчах

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в гостевом матче против «Питтсбурга» (5:1) и увеличил отрыв от Джонатана Юбердо в бомбардирской гонке сезона-2021/22.

Канадский форвард принял участие в 122 результативных атаках «Эдмонтона», забив 44 гола и сделал 78 передач. Помимо него отметку в 100 баллов преодолели семь игроков, что является рекордом XXI века.

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22

Игрок Страна Команда Матчи Очки Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 79 122 (44+78) Джонатан Юбердо Канада Флорида 80 115 (30+85) Джонни Годро США Калгари 80 113 (39+74) Леон Драйзайтль Германия Эдмонтон 79 109 (55+54) Остон Мэттьюс США Торонто 73 106 (60+46) Кирилл Капризов Россия Миннесота 79 105 (45+60) Мэттью Ткачак США Калгари 80 102 (41+61) Стивен Стэмкос Канада Тампа-Бэй 79 101 (39+62) Митч Марнер Канада Торонто 72 97 (35+62) Джей Ти Миллер США Ванкувер 78 97 (31+66) Артемий Панарин Россия Рейнджерс 75 96 (22+74)

Макдэвид занимает четвертое место по сезонной результативности в XXI веке, уступая только россиянину Никите Кучерову, канадцу Джо Торнтону и чеху Яромиру Ягру. Коннор все еще имеет шансы подвинуть форварда «Тампы» с первой строчки. Правда, для этого необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся домашних встречах — с «Сан-Хосе» и «Ванкувером».

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке

Игрок Страна Команда Сезон Матчи Очки Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 2018/19 82 128 (41+87) Джо Торнтон Канада Сан-Хосе/Бостон 2005/06 81 125 (29+96) Яромир Ягр Чехия Рейнджерс 2005/06 82 123 (54+69) Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 2021/22 79 122 (44+78) Яромир Ягр Чехия Питтсбург 2000/01 81 121 (52+69) Сидни Кросби Канада Питтсбург 2006/07 79 120 (36+84) Джо Сакик Канада Колорадо 2000/01 82 118 (54+64) Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 2018/19 78 116 (41+75) Джонатан Юбердо Канада Флорида 2021/22 80 115 (30+85) Джо Торнтон Канада Сан-Хосе 2006/07 82 114 (22+92)

За семь сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 696 (239+457) очков. Форвард «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — Патрика Кейна из «Чикаго» — он опережает на 73 балла, партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — на 90. Четвертое место с отставанием в 130 очков занимает Артемий Панарин, Никита Кучеров — девятый, Александр Овечкин — десятый (и лучший в рейтинге снайперов).

Лучшие бомбардиры НХЛ с сезона-2015/16

Игрок Страна Команды Матчи Очки Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 486 696 (239+457) Патрик Кейн США Чикаго 529 623 (225+398) Леон Драйзайтль Германия Эдмонтон 520 606 (252+354) Артемий Панарин Россия Чикаго, Коламбус, Рейнджерс 508 569 (187+382) Брэд Маршан Канада Бостон 496 565 (235+330) Сидни Кросби Канада Питтсбург 480 556 (215+341) Натан Маккиннон Канада Колорадо 491 547 (204+343) Джонни Годро США Калгари 519 542 (184+358) Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 426 530 (207+323) Александр Овечкин Россия Вашингтон 514 515 (305+210)

Макдэвид набирает 1,432 очка в среднем за игру. Это безусловно лучший результат в XXI веке. Второе место занимает совсем немного поигравший в новом тысячелетии Марио Лемье (1,347), третий — еще одна канадская суперзвезда — Сидни Кросби (1,273). Пятое место с показателем 1,167 очка за игру занимает Евгений Малкин, лучший российский бомбардир нынешнего сезона Кирилл Капризов (1,164) — шестой.

Лидеры по средней результативности в XXI веке

Игрок Страна Матчи Очки Ср. Коннор Макдэвид Канада 486 696 (239+457) 1,432 Марио Лемье Канада 170 229 (77+152) 1,347 Сидни Кросби Канада 1107 1409 (517+892) 1,273 Петер Форсберг Швеция 315 394 (107+287) 1,251 Евгений Малкин Россия 980 1144 (443+701) 1,167 Кирилл Капризов Россия 134 156 (72+84) 1,164 Остон Мэттьюс США 407 457 (259+198) 1,123 Артемий Панарин Россия 508 569 (187+382) 1,120 Александр Овечкин Россия 1274 1410 (780+630) 1,111 Джо Сакик Канада 526 581 (222+359) 1,105 Леон Драйзайтль Германия 557 615 (254+361) 1,104 Никита Кучеров Россия 560 613 (245+368) 1,095

В истории Макдэвид занимает пятое место, уступая только трем звездам самое результативного времени в истории лиги (1970-1980-е) Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду.

Лидеры по средней результативности в истории НХЛ