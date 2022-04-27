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Сегодня, 14:07

Макдэвид все еще претендует на рекорд Кучерова. Чтобы его побить, нужно набрать шесть очков в двух матчах

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в гостевом матче против «Питтсбурга» (5:1) и увеличил отрыв от Джонатана Юбердо в бомбардирской гонке сезона-2021/22.

Канадский форвард принял участие в 122 результативных атаках «Эдмонтона», забив 44 гола и сделал 78 передач. Помимо него отметку в 100 баллов преодолели семь игроков, что является рекордом XXI века.

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Очки

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

79

122 (44+78)

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

80

115 (30+85)

Джонни Годро

США

Калгари

80

113 (39+74)

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

79

109 (55+54)

Остон Мэттьюс

США

Торонто

73

106 (60+46)

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

79

105 (45+60)

Мэттью Ткачак

США

Калгари

80

102 (41+61)

Стивен Стэмкос

Канада

Тампа-Бэй

79

101 (39+62)

Митч Марнер

Канада

Торонто

72

97 (35+62)

Джей Ти Миллер

США

Ванкувер

78

97 (31+66)

Артемий Панарин

Россия

Рейнджерс

75

96 (22+74)

Макдэвид занимает четвертое место по сезонной результативности в XXI веке, уступая только россиянину Никите Кучерову, канадцу Джо Торнтону и чеху Яромиру Ягру. Коннор все еще имеет шансы подвинуть форварда «Тампы» с первой строчки. Правда, для этого необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся домашних встречах — с «Сан-Хосе» и «Ванкувером».

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке

Игрок

Страна

Команда

Сезон

Матчи

Очки

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

2018/19

82

128 (41+87)

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе/Бостон

2005/06

81

125 (29+96)

Яромир Ягр

Чехия

Рейнджерс

2005/06

82

123 (54+69)

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

2021/22

79

122 (44+78)

Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург

2000/01

81

121 (52+69)

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

2006/07

79

120 (36+84)

Джо Сакик

Канада

Колорадо

2000/01

82

118 (54+64)

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

2018/19

78

116 (41+75)

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

2021/22

80

115 (30+85)

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе

2006/07

82

114 (22+92)

За семь сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 696 (239+457) очков. Форвард «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — Патрика Кейна из «Чикаго» — он опережает на 73 балла, партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — на 90. Четвертое место с отставанием в 130 очков занимает Артемий Панарин, Никита Кучеров — девятый, Александр Овечкин — десятый (и лучший в рейтинге снайперов).

Лучшие бомбардиры НХЛ с сезона-2015/16

Игрок

Страна

Команды

Матчи

Очки

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

486

696 (239+457)

Патрик Кейн

США

Чикаго

529

623 (225+398)

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

520

606 (252+354)

Артемий Панарин

Россия

Чикаго, Коламбус, Рейнджерс

508

569 (187+382)

Брэд Маршан

Канада

Бостон

496

565 (235+330)

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

480

556 (215+341)

Натан Маккиннон

Канада

Колорадо

491

547 (204+343)

Джонни Годро

США

Калгари

519

542 (184+358)

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

426

530 (207+323)

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

514

515 (305+210)

Макдэвид набирает 1,432 очка в среднем за игру. Это безусловно лучший результат в XXI веке. Второе место занимает совсем немного поигравший в новом тысячелетии Марио Лемье (1,347), третий — еще одна канадская суперзвезда — Сидни Кросби (1,273). Пятое место с показателем 1,167 очка за игру занимает Евгений Малкин, лучший российский бомбардир нынешнего сезона Кирилл Капризов (1,164) — шестой.

Лидеры по средней результативности в XXI веке

Игрок

Страна

Матчи

Очки

Ср.

Коннор Макдэвид

Канада

486

696 (239+457)

1,432

Марио Лемье

Канада

170

229 (77+152)

1,347

Сидни Кросби

Канада

1107

1409 (517+892)

1,273

Петер Форсберг

Швеция

315

394 (107+287)

1,251

Евгений Малкин

Россия

980

1144 (443+701)

1,167

Кирилл Капризов

Россия

134

156 (72+84)

1,164

Остон Мэттьюс

США

407

457 (259+198)

1,123

Артемий Панарин

Россия

508

569 (187+382)

1,120

Александр Овечкин

Россия

1274

1410 (780+630)

1,111

Джо Сакик

Канада

526

581 (222+359)

1,105

Леон Драйзайтль

Германия

557

615 (254+361)

1,104

Никита Кучеров

Россия

560

613 (245+368)

1,095

В истории Макдэвид занимает пятое место, уступая только трем звездам самое результативного времени в истории лиги (1970-1980-е) Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду.

Лидеры по средней результативности в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Очки

Ср.

Уэйн Гретцки

Канада

1487

2857 (894+1963)

1,921

Марио Лемье

Канада

915

1723 (690+1033

1,883

Ньюси Лалонд

Канада

99

167 (125+42)

1,687

Майк Босси

Канада

752

1126 (573+553)

1,497

Коннор Макдэвид

Канада

486

696 (239+457)

1,432

Джо Мэлоун

Канада

126

176 (143+33)

1,400

Бобби Орр

Канада

657

915 (270+645)

1,393

Марсель Дионн

Канада

1348

1771 (731+1040)

1,314

Сидни Кросби

Канада

1107

1409 (517+892)

1,273

Петер Штястны

Словакия

977

1239 (450+789)

1,268

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
1
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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Торонто – Детройт
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Бостон – Флорида
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Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
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Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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