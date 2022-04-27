Макдэвид все еще претендует на рекорд Кучерова. Чтобы его побить, нужно набрать шесть очков в двух матчах
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в гостевом матче против «Питтсбурга» (5:1) и увеличил отрыв от Джонатана Юбердо в бомбардирской гонке сезона-2021/22.
Канадский форвард принял участие в 122 результативных атаках «Эдмонтона», забив 44 гола и сделал 78 передач. Помимо него отметку в 100 баллов преодолели семь игроков, что является рекордом XXI века.
Лучшие бомбардиры сезона-2021/22
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
79
|
122 (44+78)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
80
|
115 (30+85)
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
80
|
113 (39+74)
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
79
|
109 (55+54)
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
73
|
106 (60+46)
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
79
|
105 (45+60)
|
Мэттью Ткачак
|
США
|
Калгари
|
80
|
102 (41+61)
|
Стивен Стэмкос
|
Канада
|
Тампа-Бэй
|
79
|
101 (39+62)
|
Митч Марнер
|
Канада
|
Торонто
|
72
|
97 (35+62)
|
Джей Ти Миллер
|
США
|
Ванкувер
|
78
|
97 (31+66)
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
Рейнджерс
|
75
|
96 (22+74)
Макдэвид занимает четвертое место по сезонной результативности в XXI веке, уступая только россиянину Никите Кучерову, канадцу Джо Торнтону и чеху Яромиру Ягру. Коннор все еще имеет шансы подвинуть форварда «Тампы» с первой строчки. Правда, для этого необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся домашних встречах — с «Сан-Хосе» и «Ванкувером».
Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
2018/19
|
82
|
128 (41+87)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе/Бостон
|
2005/06
|
81
|
125 (29+96)
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Рейнджерс
|
2005/06
|
82
|
123 (54+69)
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
2021/22
|
79
|
122 (44+78)
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург
|
2000/01
|
81
|
121 (52+69)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
2006/07
|
79
|
120 (36+84)
|
Джо Сакик
|
Канада
|
Колорадо
|
2000/01
|
82
|
118 (54+64)
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
2018/19
|
78
|
116 (41+75)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
2021/22
|
80
|
115 (30+85)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе
|
2006/07
|
82
|
114 (22+92)
За семь сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 696 (239+457) очков. Форвард «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — Патрика Кейна из «Чикаго» — он опережает на 73 балла, партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — на 90. Четвертое место с отставанием в 130 очков занимает Артемий Панарин, Никита Кучеров — девятый, Александр Овечкин — десятый (и лучший в рейтинге снайперов).
Лучшие бомбардиры НХЛ с сезона-2015/16
|
Игрок
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Очки
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
486
|
696 (239+457)
|
Патрик Кейн
|
США
|
Чикаго
|
529
|
623 (225+398)
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
520
|
606 (252+354)
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
Чикаго, Коламбус, Рейнджерс
|
508
|
569 (187+382)
|
Брэд Маршан
|
Канада
|
Бостон
|
496
|
565 (235+330)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
480
|
556 (215+341)
|
Натан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
491
|
547 (204+343)
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
519
|
542 (184+358)
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
426
|
530 (207+323)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
514
|
515 (305+210)
Макдэвид набирает 1,432 очка в среднем за игру. Это безусловно лучший результат в XXI веке. Второе место занимает совсем немного поигравший в новом тысячелетии Марио Лемье (1,347), третий — еще одна канадская суперзвезда — Сидни Кросби (1,273). Пятое место с показателем 1,167 очка за игру занимает Евгений Малкин, лучший российский бомбардир нынешнего сезона Кирилл Капризов (1,164) — шестой.
Лидеры по средней результативности в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Ср.
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
486
|
696 (239+457)
|
1,432
|
Марио Лемье
|
Канада
|
170
|
229 (77+152)
|
1,347
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
1107
|
1409 (517+892)
|
1,273
|
Петер Форсберг
|
Швеция
|
315
|
394 (107+287)
|
1,251
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
980
|
1144 (443+701)
|
1,167
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
134
|
156 (72+84)
|
1,164
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
407
|
457 (259+198)
|
1,123
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
508
|
569 (187+382)
|
1,120
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1274
|
1410 (780+630)
|
1,111
|
Джо Сакик
|
Канада
|
526
|
581 (222+359)
|
1,105
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
557
|
615 (254+361)
|
1,104
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
560
|
613 (245+368)
|
1,095
В истории Макдэвид занимает пятое место, уступая только трем звездам самое результативного времени в истории лиги (1970-1980-е) Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду.
Лидеры по средней результативности в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Ср.
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
2857 (894+1963)
|
1,921
|
Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
1723 (690+1033
|
1,883
|
Ньюси Лалонд
|
Канада
|
99
|
167 (125+42)
|
1,687
|
Майк Босси
|
Канада
|
752
|
1126 (573+553)
|
1,497
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
486
|
696 (239+457)
|
1,432
|
Джо Мэлоун
|
Канада
|
126
|
176 (143+33)
|
1,400
|
Бобби Орр
|
Канада
|
657
|
915 (270+645)
|
1,393
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
1771 (731+1040)
|
1,314
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
1107
|
1409 (517+892)
|
1,273
|
Петер Штястны
|
Словакия
|
977
|
1239 (450+789)
|
1,268
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19