Макдэвид впервые в карьере набрал очки в 20 матчах подряд

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые в карьере набрал очки в 20 матчах подряд, сообщает пресс-служба НХЛ.

Форвард отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4). На данном отрезке на его счету 46 (19+27) очков.

Макдэвид стал четвертым действующим игроком НХЛ с таким достижением. Ранее это удавалось Патрику Кейну (26 игр в сезоне-2015/2016, 20 игр в сезоне-2018/2019), Сидни Кросби (25 игр в сезоне-2010/2011) и Митчеллу Марнеру (23 игры в сезоне-2022/2023).