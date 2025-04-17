Макдэвид восьмой раз в карьере набрал 100 очков за сезон

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

28-летний канадец восьмой раз в карьере набрал не менее 100 очков за сезон. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионном. Больше таких сезонов было только у Уэйна Гретцки (15) и Марио Лемье (10).

Всего в этом сезоне Макдэвид набрал 100 (26+74) очков.