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Макдэвид в третий раз за карьеру не может набрать очки в трех матчах подряд

08:16
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Лучший бомбардир НХЛ Коннор Макдэвид не может набрать ни одного очка уже третий матч подряд. Во все трех команда канадаца, «Эдмонтон», играла против «Торонто».

«Ойлерз» проиграли «Мэйпл ливз» с общем счетом 1:13 (0:4, 0:3 и 1:6).

«Макдэвид» в третий раз за карьеру не набирает очки в трех матчах подряд.

Подобное с 24-летним форвардом происходило в декабре-январе сезона-2017/18, а также в октябре 2019 года.

В этом сезоне у Макдэвида 40 (14+26) очков в 25 матчах.

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