Макдэвид в третий раз за карьеру не может набрать очки в трех матчах подряд
08:16
Лучший бомбардир НХЛ Коннор Макдэвид не может набрать ни одного очка уже третий матч подряд. Во все трех команда канадаца, «Эдмонтон», играла против «Торонто».
«Ойлерз» проиграли «Мэйпл ливз» с общем счетом 1:13 (0:4, 0:3 и 1:6).
«Макдэвид» в третий раз за карьеру не набирает очки в трех матчах подряд.
Подобное с 24-летним форвардом происходило в декабре-январе сезона-2017/18, а также в октябре 2019 года.
В этом сезоне у Макдэвида 40 (14+26) очков в 25 матчах.
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