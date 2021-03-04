Макдэвид в третий раз за карьеру не может набрать очки в трех матчах подряд

Лучший бомбардир НХЛ Коннор Макдэвид не может набрать ни одного очка уже третий матч подряд. Во все трех команда канадаца, «Эдмонтон», играла против «Торонто».

«Ойлерз» проиграли «Мэйпл ливз» с общем счетом 1:13 (0:4, 0:3 и 1:6).

«Макдэвид» в третий раз за карьеру не набирает очки в трех матчах подряд.

Подобное с 24-летним форвардом происходило в декабре-январе сезона-2017/18, а также в октябре 2019 года.

В этом сезоне у Макдэвида 40 (14+26) очков в 25 матчах.