Макдэвид стал шестым игроком за 25 лет с 30+ очками в 15 играх

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал шестым игроком за 25 лет с 30 и более очками в первых 15 матчах сезона НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, ранее это удалось Яромиру Ягру в сезоне-1999/00 (14 игр), Марио Лемье в сезонах-2000/01 (15 игр) и 2002/03 (14 матчей), Даниэлю Альфредссону в сезоне-2005/06 (15 матчей), Давиду Пастрняку (2019/20 — 15 игр) и Леону Драйзайтлю (2021/22 — 14 матчей).

Макдэвид в ночь на 11 ноября набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:7). На его счету теперь 31 (15+16) очко в 15 играх сезона-2022/23. Канадец также лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.