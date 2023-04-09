Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150 и более очков за сезон

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

26-летний канадец отметился голом и передачей в первом периоде. Таким образом, на его счету 150 (63+87) очков в 80 матчах сезона — он стал седьмым игроком лиги, который набрал 150 или более очков за сезон. В последний раз такой результат показывал Марио Лемье в сезоне-1995/96 (161 (69+92) очко).

Также Макдэвид (26 лет, 85 дней) стал самым молодым игроком со 150+ очками за сезон после Марио Лемье (23 года, 132 дня) и Стива Айзермана (23, 319).