Макдэвид стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 2+ очка в 9 из 10 первых матчей плей-офф

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (4:1).

25-летний канадец стал первым игроком в истории лиги, набравшим не менее двух очков в 9 из 10 первых игр сезона плей-офф.

В текущем плей-офф Макдэвид провел 10 матчей, в которых набрал 23 (6+17) очков.