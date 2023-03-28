Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим 140 очков за сезон в НХЛ
«Аризона» принимает на своем льду «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Ойлерз» в первом периоде голевую передачу отдал нападающий Коннор Макдэвид.
Для него это очко стало 140-м в текущем регулярном чемпионате (60+80). Он стал первым хоккеистом в XXI веке, кто смог достичь такого результата. Последними были Яромир Ягр и Марио Ламье в сезоне 1995/96.
За всю историю НХЛ канадец стал 10-м хоккеистом, кому за сезон удалось набрать 140 очков.
В этом сезоне в активе форварда 140 (60+80) очков в 74 матчах чемпионата.
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Миннесота – Сиэтл
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|
Аризона – Эдмонтон
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