Макдэвид стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:3) и был признан первой звездой игрового дня 16 января.

За 41 встречу в нынешнем сезоне 28-летний канадец набрал 62 (19+43) очка.

Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Райан Маклауд, оформивший хет-трик в матче с «Каролиной» (4:2).

Третьим лучшим игроком дня признали нападающего «Эдмонтона» Райана Ньюджент-Хопкинса, отметившегося голом и результативной передачей в игре с «Миннесотой» (5:3).