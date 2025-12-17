Макдэвид стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:4) набрал 4 (2+2) очка.

Теперь на его счету 44 игры с четырьмя и более очками в карьере. 28-летний Макдэвид обошел форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого таких матчей 43, и стал лидером по этому показателю среди действующих игроков НХЛ.

Также Макдэвид по играм с 4+ очками делит 13-е место в истории лиги с Роном Фрэнсисом (44).

В текущем сезоне канадец набрал 56 (20+36) очков в 34 матчах за «Эдмонтон».