Макдэвид стал четвертым игроком «Эдмонтона» с 20 матчами с тремя очками в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (7:4).

Канадец стал четвертым игроком в истории «Ойлерз», который провел 20 матчей в плей-офф НХЛ с тремя очками. Он присоединился к Марку Мессье (22), Яри Курри (26) и Уэйну Гретцки (39).

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Макдэвид набрал 7 (2+5) очков в 3 матчах.