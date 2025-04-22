Макдэвид стал 10-м игроком в истории НХЛ с шестью матчами с 4 очками в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (5:6).

Канадец стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ с шестью и более матчами в плей-офф с 4 и более очками за игру. По числу встреч с четырьмя очками он занимает 7-е место вместе с Морисом Ришаром, Ги Лефлером и Майком Босси.

Лидирует в списке Уэйн Гретцки (26 матчей). Далее идут Марк Мессье, Яри Курри (у обоих — по 11 матчей), Пол Коффи (9), Марио Лемье (8) и Леон Драйзайтль (7).