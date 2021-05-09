Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Алекс Веннберг, который сделал хет-трик в матче с «Тампой» (5:1).

Вторая звезда дня — форвард «Оттавы» Тим Штютцле, на счету которого хет-трик в игре против «Виннипега» (4:2). Этот хет-трик стал для немца первым в карьере.

Первой звездой дня признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 4 (1+3) очка в матче с «Ванкувером» (4:3) и пробил отметку в 100 очков в нынешнем сезоне.