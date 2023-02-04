Макдэвид сфотографировался с Овечкиным и его сыном

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид перед конкурсами на Матче звезд НХЛ сфотографировался с российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыном Сергеем.

«Очередной день. Очередной Ови-младший», — подписала фотографию пресс-служба «Кэпиталз» фотографию в Twitter.

Перед началом шоу на арене во Флориде Овечкин вышел на лед вместе со своим сыном. Оба были одеты в форму «Вашингтона».