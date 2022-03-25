Макдэвид сделал 60 результативных передач в шести сезонах подряд. Больше в НХЛ только у Гретцки
Макдэвид сделал 60 результативных передач в шести сезонах подряд
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2).
Таким образом, на счету 25-летнего канадца 60 ассистов в текущем сезоне. Макдэвид набрал 60 результативных передач в шести сезонах подряд. Более длинная серия в НХЛ только у Уэйна Гретцки (13 сезонов подряд).
В текущем сезоне Макдэивд провел 64 матча, в которых набрал 95 (35+60) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|65
|39
|26
|88
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|64
|21
|43
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|65
|30
|35
|70
|7
|Чикаго
|64
|23
|41
|55
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
Результаты / календарь
15.03
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27.03
28.03
29.03
30.03
|25.03
|02:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|3 : 2
|25.03
|02:00
|
Каролина – Даллас
|3 : 4 Б
|25.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|3 : 4
|25.03
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|5 : 2
|25.03
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|2 : 5
|25.03
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|25.03
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 5
|25.03
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|25.03
|05:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
|25.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
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