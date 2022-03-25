Макдэвид сделал 60 результативных передач в шести сезонах подряд. Больше в НХЛ только у Гретцки

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2).

Таким образом, на счету 25-летнего канадца 60 ассистов в текущем сезоне. Макдэвид набрал 60 результативных передач в шести сезонах подряд. Более длинная серия в НХЛ только у Уэйна Гретцки (13 сезонов подряд).

В текущем сезоне Макдэивд провел 64 матча, в которых набрал 95 (35+60) очков.