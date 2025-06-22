Хоккей
22 июня, 17:11

Макдэвид рассказал, в каком случае подпишет новый контракт с «Эдмонтоном»

Сергей Ярошенко
Коннор Макдэвид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий и капитан «Эдмонтон» Коннор Макдэвид прокомментровал потенциальное подписание нового контракта с командой.

«Если я почувствую, что у меня есть хорошие шансы выигрывать здесь снова и снова, то подписание контракта не будет проблемой», — цитирует хоккеиста Sportsnet.

У 28-летнего форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на общую сумму в 100 миллионов долларов. Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года.

«Ойлерз» второй год подряд проиграли «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4-2. В прошедшем сезоне канадец провел 67 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 100 (26+74) очков. В плей-офф Макдэвид забросил 7 шайб и отдал 26 результативных передач в 22 матчах.

  • Сергей

    Я знаю, что он ничего не выиграл. Но он сделал великое дело. Зародил интерес к хоккею в этом штате, дал толчок развитию, что привело к 2 КС Лос-Аджелеса и КС Анахайма..... Великое дело для развития хоккея. Мак Дэвид тоже должен оставить такой след в истории. Это важнее кубков и званий.

    24.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Юта Макдаку может предложить только гарем, мормоны это практикуют. а Грецки до того доподнимался, что за пределами Нефти не выиграл НИ ОДНОГО кубка, о чем свидетели секты "Нада валить!" стыдливо умалчивают DDD

    24.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    МакДак сам разберется, чего он хочет. ни тампы, ни вашингтоны, ни тем более корольки не будут строить проект вокруг него, как сейчас в Эдмонтоне. так что свалит он только если будет уверенность в Чашке или в культовый клуб, типа Торонтовки.

    24.06.2025

  • Ирина

    А при чем здесь Кучеров? Может Никита играл в сборной Канады на подобных турнирах? Возможно, говоря о сборных, лучше сравнивать Макдэвида с Кросби, ну или Лемье? Никто, вроде, не писал, что Макдэвид это второй Кучеров. Если уж сравнивать с достижениями российских игроков в сборной своей страны, то можно сделать это, например с Ларионовым.

    24.06.2025

  • ГлавПатриот

    Я ж не nugop как ты, это ваши любимые занятия)))

    24.06.2025

  • Сергей

    сказал главфашист фифка, который лижет и soset у всех

    23.06.2025

  • Ирина

    А кто конкретно в Тампе такие элитные игроки, что они делают (делали) состав "самовозочным"?

    23.06.2025

  • Ирина

    "Тампа меня удивила в сезоне. Я не ожидал от неё такой прыти. Хотя состав, чего уж там, самовозочный..." ________________________________ Изначально речь шла о прошедшем сезоне.

    23.06.2025

  • ГлавПатриот

    Да, хотел бы увидеть МРТ снимки головного мозга ГМа команды.

    23.06.2025

  • ГлавПатриот

    Это когда вместо травмированного Василевского в ворота встает манекен и делает впервые в карьере/рекорд - 10 побед подряд. Ну или когда есть возможность весь ПО играть без звездного капитана, и внезапно наглядно и красиво его выпустить на одну смену да еще и на гол прокачать. Или отправить Кучерова спокойно лечиться весь сезон и с легкостью выйти в ПО.

    23.06.2025

  • ГлавПатриот

    У Торонто бабла нет // есть слухи что Марнер уйдет, плюс Тавареса подпишут на меньшие деньги или вообще не подпишут. Вообще, если вдруг некстван выйдет на рынок свободных, то все 32 клуба найдут деньги лишь бы его подписать.

    23.06.2025

  • ГлавПатриот

    ЮЧМ, МЧМ, ЧМ, Кубок мира. Остались ОИ. Кучеров на фоне этих достижений полный лузер.

    23.06.2025

  • ГлавПатриот

    Сказал серега который лижет овечкину за голы баффалам в регулярке)))

    23.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Вратарь ему нужен, а не ахл-овская пара в воротах, и пара-тройка защитников, чтобы каждую игру с 0:3 не начинать.

    23.06.2025

  • Сергей

    Ну да, дотащили дно до финала, а потом сказали "Хватит! Доколе можно! Нам уже стыдно! Больше не будем. Пусть победит сильнейший!" Вот Флорида и победила.

    23.06.2025

  • андр

    Возмужал наконец, не нужна ему стала шумиха про рекорды, потешил тщеславие, а теперь нужен Кубок! Как вариант, нужен ему такой же теневой лидер в клубе, как Кузя, без которого бы рекордисту Овечкину не видать КС, как своих ушей.

    23.06.2025

  • Ирина

    Это было написано про К.Перри :)

    23.06.2025

  • Werewolf

    за сборную? это какие такие титулы у мака за сборную подходят к словосочетанию "все, что только можно"?

    23.06.2025

  • zoolord

    Тоже не совсем верно. Тампа - это Скрудж Макдак, а уж 20 лямов на контракт выложить - они там все удавятся!!!! Лос-Анджелес вообще в одном дивизионе. Никто не меняет таких звезд в свою конференцию. Никакой выгоды ни для себя, ни для других. Пример Рантонена тому подтверждение. Поэтому здесь на виду клубы без звезд из Восточной конференции, которые имеют свободное бабло. Перепрыгивать потолок ради Макдака никто не захочет.

    23.06.2025

  • Когда Флорида забивала первый гол, был явный толчок клюшкой в спину. К вопросу о судействе! Почему не дали 2 минуты - загадка! Так что судьи подтаскивали как раз Флориду!

    23.06.2025

  • alehan.227472

    Если есть хорошие шансы...может быть останусь...." говнецо полезло из мака,кто бы сомневался? Чтобы поднять Кубок Стэнли над головой надо пахать как Барков,Ткачак, Беннет, Овечкин, Корсби,Малкин, П. Кейн, Маккинон, Маршан итд. Нельзя кубок просто "купить", полагаясь тупо на канадские тв рейтинги, Бетмана и судейство.

    22.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а с чего "вяликая" то с сарказмом? гнилой крысе и Бобру не факт, что карьеры хватит, чтоб кубков столько же взять. ну и в поисках дна обрати свой взор на Буффало, например - как то ты так на Нефти зацыклен, что настоящее дно в упор не видишь.

    22.06.2025

  • Ирина

    А что означает термин "самовозочный состав"?

    22.06.2025

  • В сезоне 2026, несложно предположить, будет всё тоже самое. Контендеры: от Востока Фло, Торонто, Каролина, от Запада Эдмонтон, Колорадо, Даллас В расширенный список можно добавить Рейнджерс и Тампу, Пегов и Вегас. Каролина - финалист от Столичного, Фло и Торонто разыграют путёвку от Атлантики, Колорадо и Даллас от Центральных и в ТО с Эдмонтоном попытается закуситься Вегас.

    22.06.2025

  • Вашингтон точно нет! Это середняк. Даже ближе к аутсайдерам. Сезон меня в заблуждение не ввёл. ЛА не потянет, нет сильных игровиков, я об этом написал выше. Тампа было бы интересно. Тампа меня удивила в сезоне. Я не ожидал от неё такой прыти. Хотя состав, чего уж там, самовозочный, да и тренер тоже. Я бы не отказался посомтреть Макдэвида в одном звене с Барковым и Райнхартом. А то он всё с дуболомами играет. Хотелось бы посмотреть его с ребятами, которые смогли бы его понимать с полувзгляда. С дуборезами!)) Как сказал Мальцев!)) Со слов Майорова!))

    22.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    .....равных этому парню на льду я не видел! Это важнее любых титулов, очков и рекордов!---------- Пронька, напиши это Г. Бэтмену и он распустит НХЛ, потому шта её существование потеряло смысл. ПыСы. Если ты так стебёшься, то это уже перебор, а если серьёзно, то срочно обратись к врачам, но Бэтмену напиши в любом случае.

    22.06.2025

  • Всё правильно! Выиграно место лучшего хоккеиста в истории! Именно уровнем игры! Главный критерий оценки в данном случае, то что равных этому парню на льду я не видел! Это важнее любых титулов, очков и рекордов! Гении измеряются гениальностью! А для земных персонажей существует статистика!

    22.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Макдак как бы намекнул эДНОнтону, что на эмблему вяликой франшизы ему насрать)))

    22.06.2025

  • объективный Артём =)

    :grin:так точно, товарищ капитан)

    22.06.2025

  • объективный Артём =)

    ... "под словом выиграно я подразумеваю в первую очередь уровень игры... " Михаил Пронькин (с) Мишаня, а ты форму не растерял, красавчик)

    22.06.2025

  • Сергей

    МакДэвид уже поехал с ярмарки.... 153-132-100 (с большим трудом) И это в 28 лет. Ему надо перезагрузить карьеру и перейти в другой клуб. Самый лучший вариант это Юта. Надо по примеру великого Грецки поднимать хоккей на новых территориях. Только в этом случае он сможет войти в 100 величайших игроков в истории НХЛ. Пока он прозябает в прихожей этого знаменитого клуба со своими 2 Кубками конференции , утешительные призы для лузеров.

    22.06.2025

  • В Эдмонтоне выиграно уже достаточно для того, чтобы быть в тройке лучших игроков в истории хоккея всех времён! Это Гретцки, Лемье и Макдэвид! Причём в произвольном порядке! 4 и 5 места - это Орр и Кросби! Под словом "выигранно" я подразумеваю в первую очередь уровень игры + титулы, личные и командные, клубные и за сборную. А уходить можно только в клубы, равные Эдмонтону по силе. Их немного, 3-4-5. Это клубы с сильными игровиками. Хорошие клубы с хорошей организацией, но без сильных исполнителей вряд ли замахнутся на титул, сейчас не безвременье, много достойных команд с хорошими исполнителями в очереди за Кубком.

    22.06.2025

  • Iron Maiden

    На самом деле Эдмонтону нужно точечное усиление. Но все упирается в большие контракты лидеров. Если Макдак не будет ценник заламывать, то на клуб сможет на оставшиеся деньги подписать хороших защитников. Тогда есть шансы на кубок.

    22.06.2025

  • grhelga

    Тампа как вариант. Вашингтон как вариант Лос-Анжелес ... Много есиь вариантов Уходить надо однозначно

    22.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    хорошие шансы выигрывать здесь снова и снова,........---------для того, чтобы выигрывать "снова и снова" надо сначала выиграть хотя бы один раз. А с этим у Мака пока бяда.

    22.06.2025

  • zoolord

    Эх пронькин, в Виннипег никто не продаст, конкурент по конференции. У Торонто бабла нет, да и Мэтьюс будет против. У Флориды тоже бабла нет, да и так у них все хорошо.

    22.06.2025

  • Но выяснять это надо как можно скорее! Если проваливший финал Бушар будет требовать десятку, и если всякие Фредерики будут подписаны за 4, то нужно инициировать переход уже этим летом! Во Флориду, Торонто или Виннипег! И переговоры нужно вести уже сейчас. Пока другие сделки не закрыты и есть место для маневра!

    22.06.2025

    • Мичков признан лучшим выбором «Филадельфии» на драфте за последние 10 лет по версии The Athletic

    Шабанов подпишет контракт с «Филадельфией» на год
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

