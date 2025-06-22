Макдэвид рассказал, в каком случае подпишет новый контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий и капитан «Эдмонтон» Коннор Макдэвид прокомментровал потенциальное подписание нового контракта с командой.

«Если я почувствую, что у меня есть хорошие шансы выигрывать здесь снова и снова, то подписание контракта не будет проблемой», — цитирует хоккеиста Sportsnet.

У 28-летнего форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на общую сумму в 100 миллионов долларов. Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года.

«Ойлерз» второй год подряд проиграли «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4-2. В прошедшем сезоне канадец провел 67 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 100 (26+74) очков. В плей-офф Макдэвид забросил 7 шайб и отдал 26 результативных передач в 22 матчах.