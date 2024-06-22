Макдэвид рассказал о настрое в «Эдмонтоне» во время финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой»

Капитан и лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признался, что команда наслаждается финальной серией Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой».

«Мы верим, верим друг в друга, верим в нашу команду. Честно говоря, мы просто получаем удовольствие», — цитирует Макдэвида Sportsnet.

Хоккеист является лучшим бомбардиром этого сезона Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 24 матчах.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.