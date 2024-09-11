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Сегодня, 07:31

Макдэвид — о новом контракте с «Эдмонтоном»: «На принятие такого решения влияет множество факторов»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о возможном продлении контракта с клубоа.

«Очевидно, на продление контракта повлияет моя преданность «Эдмонтону», болельщикам, организации, преданность игрокам, а также моя воля к победе и желание победить. И все это при балансе с моей семьей, моей потребностью видеть их и проводить с ними время, и убедиться, что люди, которые мне дороги, в порядке. Я думаю, что на принятие такого решения влияет множество факторов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Контракт 27-летнего канадца с «Эдмонтоном» истекает после сезона-2024/25. По текущему соглашению форвард получает 12,5 миллиона долларов в год.

Макдэвид провел в плей-офф 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка, и стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок Кубка Стэнли.

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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