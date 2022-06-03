Макдэвид прокомментировал поражение «Эдмонтона» во втором матче серии с «Колорадо»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Колорадо» (0:4).

«Они нашли способ забить, а мы этого не сделали. У них есть хорошие игроки, у них есть хорошие защитники. У нас было не так уж много шансов догнать. Они делают много хороших вещей, и мы должны найти способ понять их», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдет 5 июня и начнется в 03.00 мск.