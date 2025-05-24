Макдэвид — о победе над «Далласом»: «Эдмонтон» сыграл хорошо и забрал матч»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Далласа» (3:0).

«Мы вернулись. Мы верим, что умеем хорошо действовать в тяжёлых ситуациях. Уступая 0-1 в серии на выезде, мы должны были найти способ показать нашу лучшую игру. И мы сыграли хорошо и забрали матч», — сказал Макдэвид после матча.

Счет в серии 1-1. Третий матч в серии состоится 25 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.