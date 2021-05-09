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Макдэвид прокомментировал 100-е набранное очко

13:02
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал 100-е набранное очко в регулярном чемпионате.

«100 очков в сезоне? Я старался об этом не думать. Я пытался готовить себя к плей-офф и выводить игру на необходимый уровень. Но, конечно, когда счетчик очков идёт в районе 97, 98, 99, на подсознании эта мысль начинает сидеть. Слава богу, 100-го очка не пришлось ждать долго. И мне было невероятно приятно увидеть реакцию партнеров. Для меня это значит многое», — цитирует Макдэвида русскоязычная версия сайта НХЛ.

В этом сезоне 24-летний Макдэвид провел 53 матча в регулярном чемпионате, забросил 32 шайбы и отдал 68 передач. «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона.

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