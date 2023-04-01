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Сегодня, 23:19

Макдэвид признан звездой месяца в НХЛ во второй раз подряд

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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой марта в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги 1 апреля.

26-летний канадец набрал 29 (11+18) очков за 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем месяце. Капитана «Ойлерз» признали звездой месяца во второй раз подряд и третий раз в текущем сезоне.

Второй звездой марта стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. 27-летний немецкий хоккеист набрал 28 (11+17) очков в 15 встречах.

Третьей звездой признали нападающего «Аризоны» Клейтона Келлера — на его счету 24 (12+12) очка в 16 играх.

Клейтон Келлер
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Питтсбург» — «Бостон», «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» и другие матчи 1 и 2 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 47 27 103
2 Нью-Джерси 75 47 28 102
3 Рейнджерс 76 44 32 99
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 74 29 45 71
8 Коламбус 74 23 51 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 76 44 32 94
4 Флорида 76 38 38 83
5 Баффало 74 36 38 79
6 Оттава 75 37 38 79
7 Детройт 75 33 42 75
8 Монреаль 76 30 46 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Даллас 75 41 34 96
3 Колорадо 74 44 30 94
4 Виннипег 76 42 34 87
5 Нэшвилл 75 38 37 84
6 Сент-Луис 76 35 41 76
7 Аризона 76 27 49 67
8 Чикаго 75 24 51 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 76 35 41 85
6 Ванкувер 75 34 41 75
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
Результаты / календарь
22.03
23.03
24.03
25.03
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28.03
29.03
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31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 02:00
Баффало – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
1.04 03:00
Виннипег – Детройт
 6 : 2
1.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 5 ОТ
1.04 05:30
Аризона – Даллас
 2 : 5
1.04 20:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 1
1.04 22:00
Питтсбург – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 144
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 117
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 61
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 75 53
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 74 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 46 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 35 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
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