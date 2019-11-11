Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда дня — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В его активе три гола в матче с «Анахаймом» (6:2).

Вторая звезда дня — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. В его активе 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:4).

Третья звезда дня — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В матче с «Анахаймом» (6:2) он сделал четыре результативных паса.

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