Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
08:41
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первая звезда дня — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В его активе три гола в матче с «Анахаймом» (6:2).
Вторая звезда дня — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. В его активе 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:4).
Третья звезда дня — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В матче с «Анахаймом» (6:2) он сделал четыре результативных паса.
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