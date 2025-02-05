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Сегодня, 08:28

Макдэвид приблизился к Овечкину по матчам НХЛ с тремя очками

Даниил Аршавский
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Для 28-летнего форварда эта встреча стала 133-й за карьеру в НХЛ, где ему удалось отличиться тремя результативными действиями.

Макдэвид занял 3-е место по числу матчей с тремя очками среди действующих игроков и приблизился к российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (136 матча). Рекордсменом по этому показателю является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (184 матча).

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
БК Вашингтон Уизардс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 53 35 18 77
2 Каролина 54 32 22 68
3 Нью-Джерси 55 30 25 66
4 Коламбус 54 26 28 59
5 Айлендерс 53 25 28 57
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 55 22 33 53
8 Филадельфия 55 23 32 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 32 23 67
2 Торонто 53 32 21 66
3 Оттава 54 29 25 62
4 Детройт 54 28 26 61
5 Тампа-Бэй 52 28 24 60
6 Бостон 55 27 28 60
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 53 22 31 49
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 55 38 17 79
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 54 31 23 66
4 Колорадо 55 31 24 64
5 Юта 53 22 31 53
6 Сент-Луис 54 24 30 53
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 53 33 20 70
2 Вегас 54 31 23 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 53 26 27 59
5 Ванкувер 53 24 29 59
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 55 23 32 50
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Вашингтон – Флорида
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Баффало – Коламбус
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Бостон – Миннесота
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Питтсбург – Нью-Джерси
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Айлендерс – Вегас
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Виннипег – Каролина
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5.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
5.02 05:00
Юта – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
5.02 05:00
Калгари – Торонто
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5.02 06:00
Ванкувер – Колорадо
 3 : 0
5.02 06:00
Сиэтл – Детройт
 4 : 5 Б
5.02 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
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