Макдэвид повторил достижение Гретцки в составе «Эдмонтона»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Аризону».

В составе «Ойлерз» форвард Коннор Макдэвид открыл счет на шестой минуте. Таким образом, 26-летний канадец в 46-й в НХЛ открыл счет в матче и повторил достижение Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона».

Рекорд «Эдмонтона» принадлежит Райану Смиту (61), второе место занимает Марк Мессье (55), замыкает тройку Леон Драйзайтль (47).