Макдэвид получил травму в матче с «Коламбусом», форвард провел на льду всего 37 секунд

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Хоккеист травмировался после падения на лед и покинул площадку спустя 37 секунд после начала игры.

Позднее пресс-служба «Ойлерз» сообщила, что 27-летний канадец не вернется на лед.

В сезоне-2024/25 Макдэвид набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах за «Эдмонтон».