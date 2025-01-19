Макдэвид получил матч-штраф в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил матч-штраф в игре против «Ванкувера» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

В концовке встречи у 28-летнего канадца случилась потасовка с форвардом «Ванкувера» Коннором Гарландом, в ходе которой Макдэвид ударил соперника клюшкой в лицо. В результате он получил матч-штраф.

Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс также получил матч-штраф. Оба хоккеиста отстранены до вынесения НХЛ решения по эпизоду.