Макдэвид получил дисквалификацию на три игры за удар в голову, который он нанес игроку «Ванкувера»

Коннор Макдэвид, нападающий «Эдмонтон Ойлерз», получил дисквалификацию на три игры без сохранения заработной платы. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Причиной стал удар клюшкой, который он нанес форварду «Ванкувер Кэнакс» Коннору Гарланду во время матча регулярного чемпионата.

Согласно коллективному трудовому соглашению, удержанные у Макдэвида деньги будут перечислены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Макдэвид пропустит матчи НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз».

В текущем сезоне НХЛ 28-летний Макдэвид принял участие в 43 матчах, где набрал 65 (20+45) очков.