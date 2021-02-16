Макдэвид покинул тренировку «Эдмонтона» через несколько минут после начала
22:38
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Главный тренер «Ойлерз» Дэйв Типпетт подъехал к игроку, что-то ему сказал, после чего Макдэвид ушел со льда, пишет в Twitter журналист Райан Ришо.
Вскоре лед также покинули нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Дарнелл Нерс.
Тренировка «Эдмонтона» продлилась менее получаса.
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