Макдэвид покинул тренировку «Эдмонтона» через несколько минут после начала

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Главный тренер «Ойлерз» Дэйв Типпетт подъехал к игроку, что-то ему сказал, после чего Макдэвид ушел со льда, пишет в Twitter журналист Райан Ришо.

Вскоре лед также покинули нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Дарнелл Нерс.

Тренировка «Эдмонтона» продлилась менее получаса.