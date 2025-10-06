Макдэвид подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном» на 25 миллионов

Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Ойлерз».

Соглашение рассчитано на два года с ежегодной средней зарплатой 12,5 миллиона долларов (столько же игрок получает по предыдущему восьмилетнему контракту) и вступит в силу с сезона-2026/27.

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. С того времени на счету 28-летнего канадца 712 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1082 (361+721) очка. За 96 игр в плей-офф форвард забил 44 гола и отдал 106 результативных передач.

Вместе со сборной Канады Макдэвид выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.