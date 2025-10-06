Хоккей
Сегодня, 19:52

Макдэвид подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном» на 25 миллионов

Алина Савинова
Коннор Макдэвид.
Фото Global Look Press

Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Ойлерз».

Соглашение рассчитано на два года с ежегодной средней зарплатой 12,5 миллиона долларов (столько же игрок получает по предыдущему восьмилетнему контракту) и вступит в силу с сезона-2026/27.

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. С того времени на счету 28-летнего канадца 712 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1082 (361+721) очка. За 96 игр в плей-офф форвард забил 44 гола и отдал 106 результативных передач.

Вместе со сборной Канады Макдэвид выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ГлавПатриот

    Никто и не шутил. Какие могут быть шутки когда в легенды возводят стоячего чувака с 30 тыщами бросков.

    06.10.2025

  • ГлавПатриот

    Такой же лох что-ли? Так-то мне всё равно, я лишь просто со стороны посмеяться. Но болел Миннесоты немного жаль. Только от одних штрафов избавились, еще груз добавился)))

    06.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Испугал. Ну прекращай уже, не смешно. :smile::smile::smile:

    06.10.2025

  • baruv

    Это вопросы к владельцу Соты? Ген менеджеру? Я с ними согласен)

    06.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну значит теперь попрёт.

    06.10.2025

  • ГлавПатриот

    В слове пустострел две корнеобразующих. А теперь вспоминаем у кого рекорд по голам в пустые и броскам в молоко.

    06.10.2025

  • PvsZ

    Уолмен у Эдмонтона в топ-3 по полезности в прошедшем плей-офф! А Макдэвид даже не в десятке!))

    06.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот так в 28 заканчивается великий мак. А кто-то в 40 кладет 40 в регулярке. Поэтому один Александр Великий, а другой пустострел. А уйдет из команды немец - статистика совсем станет средней)))

    06.10.2025

  • spartsmen

    Зря. Достаточно и одного года, чтобы понять, что не светит нефти кубок. Да и года не надо. После этого сезона можно было бы уйти.

    06.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну так всё сэкономленное на Маке дали Уолмену, тому самому Уолмену, которого Детройт слил в Сан-Хосе ещё и доплатив при этом 2 ляма, лишь бы забрали. Да уж, с Уолменом кубок неизбежен.

    06.10.2025

  • 555 555

    Побьет ли он рекорд Овечкина? Вот в чем вопрос.

    06.10.2025

  • PvsZ

    Ради чашки. А потом отсыплют 140 миллионов на 7 лет. Или даже чуть побольше.

    06.10.2025

  • ValeraK

    Мостовой правильно все сделал! По-царски одарил Макгрегора!

    06.10.2025

  • ГлавПатриот

    Всмысле слишком? Чтобы такие деньги получать надо какие-либо достижения иметь)) У Мэттьюса были Ришары, у Драйза АртРосс и Харт, у Маккинона КС. А что есть у Капризова кроме россыпи травм и просто потенциала?))

    06.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    «Эдмонтон» и Джейк Уолман продлили контракт на 7 лет по 7 миллионов за сезон. Вступит в силу через год. -------------- Бггг)))))) Ну и ради чего и ради кого Макдэвид ужимался?:grin:

    06.10.2025

  • Venitu

    Он хочет три кубка подряд!

    06.10.2025

  • bvp

    Поправил карму, теперь за Кубком.

    06.10.2025

  • baruv

    Пустострел это слишком, а пока это правильно...

    06.10.2025

  • Сергей

    Теперь я верю, что МакДэвид хочет Кубок Стенли )))) Но сделать это будет непросто. Перед началом сезона из 15 колумнистов официального сайта НХЛ только 1 предсказал победу Ойлерз. Фавориты Вегас - 6 голосов и Даллас -4, Колорадо -3, Флорида и Ураганы по 1. Заметный перевес Западной конференции. Есть большие подозрения, что если в эти два сезона не выиграет, то уйдет в другую команду-контендер. ИМХО

    06.10.2025

  • ГлавПатриот

    Кириллу бы хотя бы что-то выиграть. А то с деньгами но пустострел пока))

    06.10.2025

  • baruv

    Не потянул Коннор. У Кирилла 17 млн в год на 8 лет!

    06.10.2025

  • ГлавПатриот

    Хорошая тактика, Коннор. Дать скидку клубу и стать своего рода Бержероном, ну а потом при еще бОльшем потолке выбить джекпот. Пока посмотрим чего добьется ЖР из Миннесоты.)

    06.10.2025

  • ГлавПатриот

    До захода в новость читался и комментарий и автор)

    06.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отрадно, что сам Коннор понимает, что сейчас играет гораздо хуже Капризова и на данный момент просто недостоин такой же большой зарплаты, как у Кирилла.

    06.10.2025

  • quarktrue

    Если кубок не возьмёт, то крышка.

    06.10.2025

  • PvsZ

    Мостик ради кубка.

    06.10.2025

    • Макдэвид намекнул на подписание нового контракта с «Эдмонтоном»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

