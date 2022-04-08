Макдэвид побил свой рекорд по заброшенным шайбам за сезон

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса», побил собственный рекорд по забитым голам в течение одного сезона НХЛ, информирует сайт клуба.

Для 25-летнего канадца это 42-й гол, что на один больше предыдущего личного рекорда. В сезонах-2017/18 и 2018/19 он забрасывал 41 шайбу.

Напомним, что Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров. Он набрал 108 (42+66) очков в 70 матчах сезона.