Макдэвид побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Таким образом, канадец уже набрал 118 очков в этом сезоне. Он побил личный рекорд результативности. Ранее лучшим результатом для него было 116 очков в сезоне-2018/19.

Он также повторил личный рекорд по результативным передачам — 75.

«Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф в этом сезоне.