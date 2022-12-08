Макдэвид первым среди игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (8:2).

25-летний канадец набрал 4 (2+2) очка. Таким образом, Макдэвид первым среди игроков набрал 50 очков в текущем сезоне.

На данный момент на счету Макдэвида 52 (24+28) очка в 27 матчах сезона. Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занимает одноклубник канадца Леон Драйзайтль, у которого 44 (18+26) очков.