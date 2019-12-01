Макдэвид — первая звезда ноября в НХЛ
1 декабря 2019, 23:40
Стали известны имена лучших игроков НХЛ по итогам ноября, сообщает официальный сайт лиги. Первой звездой месяца признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который в 14 играх за «Ойлерз» набрал 26 (13+13) очков.
Вторая звезда — форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. У него на счету 25 (10+15) очков за 14 матчей.
Третья — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. 31-летний американец набирал очки в каждой из 15 встреч в ноябре — 24 (11+13) баллов.
Connor McDavid (@EdmontonOilers), Nathan MacKinnon (@Avalanche) and Patrick Kane (@NHLBlackhawks) named «Three Stars» for the month of November.#NHLStats: https://t.co/0YR34zkzB4 pic.twitter.com/DFxqDWp96v— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 1, 2019
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