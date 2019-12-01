Стали известны имена лучших игроков НХЛ по итогам ноября, сообщает официальный сайт лиги. Первой звездой месяца признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который в 14 играх за «Ойлерз» набрал 26 (13+13) очков.

Вторая звезда — форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. У него на счету 25 (10+15) очков за 14 матчей.

Третья — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. 31-летний американец набирал очки в каждой из 15 встреч в ноябре — 24 (11+13) баллов.

НХЛ: новости и статьи, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей