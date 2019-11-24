Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье. В игре с «Монреалем» (6:5) он сделал дубль.

Второй звездой назван защитник «Бостона» Тори Краг. В матче с «Миннесотой» (5:4 ОТ) он набрал 3 (1+2) очка, в том числе забил победный гол.

Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В матче с «Вегасом» (4:2) в активе канадца дубль.

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