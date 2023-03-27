Макдэвид не думает о 70 голах: «Важнее, как «Эдмонтон» играет перед плей-офф»
Нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду нужно забросить еще 10 шайб в девяти оставшихся играх регулярного сезона НХЛ, чтобы стать первым игроком, забившим 70 голов с сезона-1992/93.
Однако сам Макдэвид считает успешную игру команды в плей-офф важнее своего личного рекорда:
«Рекорд — это то, что я буду искать или добиваться? Наверное, нет. Важнее, как наша команда играет перед плей-офф. Это самое важное, над чем мы работаем весь сезон», — приводит слова Макдэвида NHL.com.
С 60 голами и 139 очками в 73 играх на данный момент Макдэвид на 11 очков опережает Давида Пастрнака, занявшего второе место в гонке за приз Мориса Ришара.
Если Коннор забьет 70 голов в этом розыгрыше «регулярки», то станет девятым игроком в истории НХЛ, которому это удалось, присоединившись к Филу Эспозито (1970/71), Уэйну Гретцки (1981/85), Яри Курри (1984/85), Марио Лемье (1987/89), Берни Николлс (1988/89), Бретт Халл (1989/92), Александр Могильный и Теему Селянне (оба 1992/93).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|47
|25
|103
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|57
|16
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Колорадо
|72
|43
|29
|92
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|72
|36
|36
|80
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|74
|27
|47
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|27.03
|00:00
|
Каролина – Бостон
|3 : 4 Б
|27.03
|01:00
|
Чикаго – Ванкувер
|2 : 4
|27.03
|01:00
|
Нэшвилл – Торонто
|2 : 3
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|7 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|72
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21