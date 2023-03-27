Макдэвид не думает о 70 голах: «Важнее, как «Эдмонтон» играет перед плей-офф»

Нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду нужно забросить еще 10 шайб в девяти оставшихся играх регулярного сезона НХЛ, чтобы стать первым игроком, забившим 70 голов с сезона-1992/93.

Однако сам Макдэвид считает успешную игру команды в плей-офф важнее своего личного рекорда:

«Рекорд — это то, что я буду искать или добиваться? Наверное, нет. Важнее, как наша команда играет перед плей-офф. Это самое важное, над чем мы работаем весь сезон», — приводит слова Макдэвида NHL.com.

С 60 голами и 139 очками в 73 играх на данный момент Макдэвид на 11 очков опережает Давида Пастрнака, занявшего второе место в гонке за приз Мориса Ришара.

Если Коннор забьет 70 голов в этом розыгрыше «регулярки», то станет девятым игроком в истории НХЛ, которому это удалось, присоединившись к Филу Эспозито (1970/71), Уэйну Гретцки (1981/85), Яри Курри (1984/85), Марио Лемье (1987/89), Берни Николлс (1988/89), Бретт Халл (1989/92), Александр Могильный и Теему Селянне (оба 1992/93).