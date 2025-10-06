Макдэвид намекнул на подписание нового контракта с «Эдмонтоном»

Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид намекнул на подписание нового соглашения с клубом.

«Наше путешествие здесь продолжается», — написал хоккеист в соцсети, прикрепив фотографии с матчей «Ойлерз».

Сам клуб репостнул запись на свою страницу.

У 28-летнего канадца остался последний сезон по восьмилетнему контракту с кэпхитом 12,5 миллиона долларов. 1 июля форвард получил право на продление соглашения с «Ойлерз».

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. С того времени на его счету 712 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1082 (361+721) очка. За 96 игр в плей-офф он забил 44 гола и отдал 106 результативных передач.