Макдэвид набрал тысячу очков в НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу на 3-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

Этот гол принес 27-летнему канадцу 1000-е очко за 659 матчей в НХЛ.

Макдэвид стал четвертым хоккеистом в истории лиги по скорости достижения этого рубежа. Нападающий «Ойлерз» уступает Майку Босси (за 656 матчей), Марио Лемье (за 513 матчей) и обладателю рекорда Уэйну Гретцки (за 424 матча).

В текущем сезоне Макдэвид набрал 18 (6+12) очков в 14 матчах.

Встреча «Эдмонтона» и «Нэшвилла» продолжается на стадионе Роджерс Плэйс. Счет — 2:1 в пользу «Ойлерз».