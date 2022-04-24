Макдэвид набрал больше одного очка в 44 матче в сезоне. Последний раз такое делал Ягр 26 лет назад

Капитан «Эдмонтона» набрал больше одного очка в 44 матчах в сезоне

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Этот уже 44-й матч в сезоне, когда форвард набирает более 1 очка в матче. До него такое достижение последний раз покорялось 26 лет назад Яромиру Ягру, когда чех выступал за «Питтсбург». В сезоне-21995/96 он набрал больше 1 очка в 45 матчах.

Теперь на счету нападающего «Эдмонтона» 118 (43+75) очков в 78 играх.

Макдэвид обновил свой личный рекорд по очкам за сезон, установленный в регулярном чемпионате-2018/19 (116 очков в 78 матчах).

Он идет на 1-м месте в гонке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.